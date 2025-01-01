Staffel 15 Folge 17: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Staffel 15 Folge 17: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Tränen en masse: Maria ist zu Tränen gerührt, als sie von Andreas mit einem kleinen Geschenk überrascht wird. Aber nicht nur Maria drückt auf die Tränendrüse, sondern auch Andreas' Vater kann sich die Freudentränen nicht verkneifen. Einen weiteren Meilenstein im jungen Liebesglück erreichen Maria und Andreas, als sie nach dem Feuerfest erstmals nebeneinander aufwachen. Den ersten Kuss erleben Jungbauer Christian und seine, mittlerweile den Spitznamen Prinzessin tragende, Anna beim Lagerfeuer. Zwischen den beiden funkt es ordentlich und die Turteltauben können ihre Hände kaum voneinander lassen. Wie schade, dass Anna schon bald abreisen muss, denn die Hofwoche ist zu Ende. Das lässt der Jungbauer aber nicht auf sich sitzen und schwingt sich wie ein edler Ritter auf sein Motocross-Bike und fährt ihr hinterher. Ob er Anna noch einholen kann? Ackerbauer Georg und seine Jacqueline wohnen mittlerweile zusammen. Grund genug für Arabella Kiesbauer in Sachen Liebe ein wenig nachzuforschen. Am Hof trifft sie zuerst nur auf Georgs Eltern. Ob sich die Skepsis seiner Mutter gegenüber der jungen Jacqueline gelegt hat? Ranger Martin ist noch immer in Köln und auf einer Mission. Er will sich bei seiner auserwählten Gabriella noch einmal persönlich entschuldigen. Die kalte Trennung hat den Ranger wohl ärger mitgenommen als gedacht. Doch Gabriella scheint sich sichtlich über den Besuch des Bauern zu freuen. "Er steckt einfach an mit seiner Lebensart", sagt Stadtmadl Lara als sie ihren finalen Bewerber Daniel endlich wiedersieht. Der weiß noch gar nichts von seinem Glück die Favoritenrolle zu tragen. Bei einem romantischen Dinner lassen sie den Abend ausklingen. Hofdame Verena muss Bauer Bernhards Hof frühzeitig verlassen. Bei ihrem kurzen Besuch auf dem Hoffest lässt sich der Mondseer die Chance nicht entgehen, Verena einen Kuss mit auf den Weg zu geben. Spätestens in diesem Moment ist es um ihn ist es geschehen. Schon wenige Tage nach ihrer Abreise verfällt er der Sehnsucht und macht sich auf den Weg zu ihr. Die Entscheidung zwischen Hofdame Corinna und Nadine scheint Jungbauer Philipp besonders schwer zu fallen, weshalb er diese auf den nächsten Tag schiebt. Ob ihm ein feuchtfröhliches Trinkspiel auf die Sprünge hilft?
