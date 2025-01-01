Staffel 15 Folge 06: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Staffel 15 Folge 06: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
94 Min.Ab 6
Für den 61-Jährigen Oberösterreicher Erich und seine drei Auserwählten geht der zweite Tag der Hofwoche spannend weiter: Erich hat einen Seetauglichkeitstest für seine Damen vorbereitet. Während die Ladies die Prüfung mit Bravour bestehen, geht Hüne Erich seinerseits mehrfach baden. Bei Alfred steht die finale Entscheidung an und auch bei Bauer Corbinian ist der Funke übergesprungen. Für welche Hofdame haben sie sich entschieden? Albert sorgt mit einer Nasenpfeife für Stimmung und bei Johanna steigt das Hoffest...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen