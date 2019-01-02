Staffel 15 Folge 18: Party bei Corbinian - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Staffel 15 Folge 18: Party bei Corbinian - Bauer sucht Frau
Alles neu in 2019: Erstmals in der Geschichte von "Bauer sucht Frau" gibt es zwei große Abschluss-Partys. Den Anfang macht Bauer Corbinian aus der Steiermark, der im Ennstal die Tore seines Erlebnisbauernhofs für ein großes Revival öffnet. "Ich bin gespannt wer sich überhaupt traut zu kommen." Die Gästeliste verspricht ein fulminantes, feuchtfröhliches Fest. Langeweile kommt dabei sicher nicht auf. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle wartet auf Arabella, die nun endlich herausfindet welche Turteltauben sich für die Liebe und wer sich nach den Hofwochen doch für das Singleleben entschieden hat. Und so viel sei verraten: Die ein oder andere große Überraschung steht auch auf der Agenda.
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