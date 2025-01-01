Staffel 15 Folge 21: Abschlussparty bei Albert - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Im großen Finale der erfolgreichsten Staffel wird noch einmal so richtig gefeiert. So oft wie noch nie, haben sich die Bauern und Hofdamen durch Armors Liebespfeile verliebt. Und bei Bauer Alberts Abschlussparty in den Dolomiten bahnen sich auch weitere an, denn für die Singlegebliebenen bietet die "Bauer sucht Frau"-Sause die Gelegenheit für jede Menge Flirts. Margit findet Gefallen an Michi, dem Bewerber von Johanna, und auch er scheint von der hübschen Kärntnerin nicht abgeneigt. Ein Herz fasst sich aber auch Martin, der Bewerber von Stadtmadl Lara, und lädt Verena auf ein Getränk und anschließend auf die Tanzfläche ein. Ein paar Steine liegen jedoch bei Liebespaar Albert und Sandra im Weg. Eigentlich hat sich Sandra über ihre Versöhnung mit ihrem Albert gefreut und ist mit Sack und Pack angereist. Doch kaum ist sie wieder eingezogen. erhält sie bei der Party eine fragenaufwerfende Nachricht. Die Konfrontation endet in einem Streit, der vor allem Sandra zu schaffen macht. Zu den glücklichen Paaren der Staffel zählen Johanna und Alex. In der finalen Aussprache müssen die beiden Turteltauben aber erst einmal erzählen, wie es zu dem Liebesglück der beiden gekommen ist. Schließlich hat keiner von ihnen seine Heimat aufgegeben, weshalb sie immer Hin- und Herpendeln müssen. Weniger erfreulich ging auch die Geschichte zwischen Toni und Isabella aus. Melanie, Kinga und Isabella sind in Angriffslaune. Melanie hat Großes vor, denn sie will Daniel sagen, was Sache ist. Kinga hält währenddessen ihre Krallen auf Halbmast, denn ihre ehemalige Kontrahentin Melanie teilt ordentlich aus. Vor allem auf die Fotobox herrscht bei der Abschlussparty großer Andrang. Immerhin winkt für das beste Foto auch ein großartiger Preis. Neben vielen lustigen Fotos der Liebespaare, bilden sich auch neue überraschende Paarkonstellationen. Daniel findet Gefallen an Viktoria, der ehemaligen Bewerberin von Jäger Martin. Auch Roswitha, eine Bewerberin von Erich, und Toni lassen sich den Fotospaß nicht entgehen und zeigen, dass zwischen ihnen die Chemie stimmt.
