Staffel 15 Folge 12: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Staffel 15 Folge 12: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Bei Ranger Martin liegt Liebe in der Luft. Nach der letzten Partynacht können er und Gabriella ihre Finger nicht mehr voneinander lassen. Mit ihrem feuerroten Haar, ihrem betörenden Geruch und ihren Fähigkeiten beim morgendlichen Holzspalten hat Gabriella ihrem Ranger gehörig den Kopf verdreht. Ohne Rücksicht auf Verluste, leben die beiden Turteltauben ihr frisches Liebesglück aus. Da kann es schon mal passieren, dass man sich sechs Mal vor den Augen der Konkurrenz küsst. Gut, dass sich Nadja beim Tretroller-Downhill-Fahren amüsiert hat, vielleicht hat sie das ein oder andere Busserl bei dem Ausflug gar nicht mitbekommen. Working-Dress und feste Schuhe statt High Heels und jede Menge Glitzer: Scheint so als habe sich Bayerin Kinga das Leben auf Antons Hof ganz anders vorgestellt. "Das ist eine Zumutung", sagt Kinga als sie gemeinsam mit dem Single-Bauern und den anderen Hofdamen am Feld arbeiten muss. Doch für Skilehrer Anton steht fest: "Das Package und die Arbeit müssen passen. Wenn sie sich nicht damit identifizieren kann, wird’s schwierig." Was Melanie und Isabella davon halten, dass sich Kinga auf die faule Haut legt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt? Jacqueline hat die rosarote Brille auf. Ackerbauer Georg und seine Auserwählte schmieden gemeinsame Zukunftspläne und genießen ihre letzten gemeinsamen Stunden. Georg hätte sich das Ende nicht besser wünschen können. Stadtmadl Lara hat ihre erste Entscheidung hinter sich gebracht und macht sich mit Martin auf den Weg zu Rafaels Hof. Nach dem gemeinsamen Füttern der Ziegen machen sie sich auf zu einem Fischteich. Zusammen soll das Trio dort die Nacht verbringen, doch dafür muss ein Zelt aufgebaut werden. Der Aufbau gestaltet sich schwierig... Mit so viel Post, hat nicht einmal der fesche Christian gerechnet. Der heimatverbundene Jungbauer aus Kärnten steht noch ganz am Anfang und hat die Qual der Wahl. Jäger Martin ist über beide Ohren verliebt! Bei einem romantischen Picknick zu zweit gesteht der charmante Oberösterreicher der 19-jährigen Adriana seine Gefühle. Dass er sich dann auch noch direkt im Anschluss für sie entscheiden will, kann Adriana gar nicht fassen, aber auch sie gibt zu: "Ich bin schon ein bisschen verliebt." Wie Margit wohl darauf reagieren wird, dass sie am Hoffest, das sie den ganzen Tag aufgebaut hat, nicht mehr teilnehmen wird?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick