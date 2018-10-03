Staffel 15 Folge 07: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Staffel 15 Folge 07: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
95 Min.Folge vom 03.10.2018Ab 6
Kraftlackl Georg startet in die Hofwoche und begrüßt seine ersten beiden Bewerberinnen. Ein famoser Start für unterhaltsame Hofwochen. Auf Alfreds Hof ist die Liebe eingezogen, er hat mit Iris seine Traumfrau gefunden. Gefunkt hat es auch bei Corbinian und seiner letzten Kandidatin Alina. Doch da biegt plötzlich die bereits ausgeschiedene Alexandra nochmal ums Eck und feiert ein grandioses Comeback. "Bauer sucht Frau" ist eben immer für Überraschungen gut.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen