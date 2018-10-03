Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Staffel 15 Folge 07: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau

ATVStaffel 15Folge 7vom 03.10.2018
95 Min.Folge vom 03.10.2018Ab 6

Kraftlackl Georg startet in die Hofwoche und begrüßt seine ersten beiden Bewerberinnen. Ein famoser Start für unterhaltsame Hofwochen. Auf Alfreds Hof ist die Liebe eingezogen, er hat mit Iris seine Traumfrau gefunden. Gefunkt hat es auch bei Corbinian und seiner letzten Kandidatin Alina. Doch da biegt plötzlich die bereits ausgeschiedene Alexandra nochmal ums Eck und feiert ein grandioses Comeback. "Bauer sucht Frau" ist eben immer für Überraschungen gut.

