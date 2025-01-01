Staffel 15 Folge 14: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Staffel 15 Folge 14: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Chance verpasst: "Wer nicht will, der hat schon", sagt Andreas am Ende des ersten turbulenten Hofwochentages. Von drei angekündigten Damen, schafft es nur die 38-jährige Maria auf seinen Hof. Ist Andreas der Grund, warum die anderen Beiden nicht angereist sind oder abgesagt haben? Für Maria hätte es nicht besser kommen können. Immerhin hat Andreas bei ihr von Anfang an gepunktet. War's das mit der großen Liebe? Ranger Martin und seine Gabriella haben sich nichts mehr zu sagen. Was ist nach ihrem romantischen Candlelight-Dinner geschehen? Der Ranger jedenfalls ist sogar ein bisschen froh, dass sie weg ist, um Abstand zu gewinnen. Christians erste Entscheidung rückt immer näher, doch zuvor geht es für ihn und seine drei Hofdamen hoch hinaus. Bei einem Helikopterflug genießen sie alle zusammen den Ausblick, doch am meisten Spaß scheinen Anna und Bianca zu haben. Sie haben die Ehre neben dem Single-Bauern zu sitzen und kommen sich im engen Helikopter ein bisschen näher. Danach geht’s zum Kirtag, wo auf die gemeinsame Zeit angestoßen wird. Doch dann bittet Christian seine Celia zu einem Einzelgespräch. Dabei bricht die junge Hofdame in Tränen aus. Was ihr der fesche Jungbauer wohl mitgeteilt hat? Nach der harten Arbeit folgt die Entspannung: Toni entführt seine zwei verbliebenen Hofdamen Isabella und Melanie in ein Wellnesshotel. Während die Hofdamen fröhlich im Wasser planschen, beobachtet der Single-Bauer die beiden vom sicheren Ufer und scheint besonders auf eine Dame ein Auge geworfen zu haben. Rafael ist über Stadmadl Laras Entscheidung schockiert. Nach dem Besuch bei Bewerber Martin hat sie den Entschluss gefasst beide Jungs ziehen zu lassen. Bauer Bernhard begrüßt seine erste Hofdame Sonja. Diese entspricht aber nicht so ganz seinen Vorstellungen. Nach einem kurzen Willkommenspläuschlein holt der Single-Bauer seine zweite Bewerberin Verena mit dem Traktor höchstpersönlich ab und ist sichtlich begeistert. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und haben viel zu lachen. Doch noch eine dritte Dame fehlt im Bunde. Ob sie noch eintreffen wird? Welche der Damen hat Jungbauer Philipp den Kopf verdreht? Bevor er sich langsam Gedanken über seine Entscheidung macht, stellt er das Können von Bianca, Corinna und Nadine beim Heuen auf die Probe. Wer von ihnen macht die beste Figur am Feld? Bianca darf das Heu mit dem Traktor in den Stall fahren und dort ein paar ruhige Minuten mit dem Bauern verbringen. Doch schon am nächsten Tag steht die Entscheidung an – und die kommt ganz anders als gedacht...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick