Staffel 15 Folge 08: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Staffel 15 Folge 08: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Bei "Bauer sucht Frau" schießen Amors Liebespfeile diese Woche schief: Denn bei Albert bekommt Tasmin von Sabrina den Rotwein übers weiße Kleid geleert und dann holt der Südtiroler auch noch Ex-Kandidat Michi zur Hilfe, um die Frauen auf ihre Treue zu prüfen. Bei Bodybuilder Georg fragen sich die Frauen, welche Rolle sie für den Traummann einnehmen sollen: Pornoqueen, süße Maus oder doch lieber Hausfrau? Zwei weitere Single-Bauern dürfen sich außerdem auf das Kennenlernen und tolle Hofwochen freuen: Kärntner Martin - der rasanten Ranger, sowie Oberösterreicher Martin - der charmante Jäger. Und wer bisher nicht an die Liebe auf den ersten Blick geglaubt hat, wird am Mittwoch vielleicht eines Besseren belehrt!
