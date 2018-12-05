Staffel 15 Folge 16: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Staffel 15 Folge 16: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Beim 30-jährigen Christian wird heftig geflirtet. Dass es zwischen Anna und Christian gefunkt hat, spürt auch Kandidatin Celia und räumt freiwillig das Feld. Nach ihrer Abreise kann Anna ihren Jungbauern davon überzeugen ihr beim Reinling backen zu helfen. Plötzlich trifft auch Christians Mutter ein und hilft. Sie ist ganz entzückt von der 32-jährigen Favoritin ihres Sohnes. Auf dem Hof vom Niederösterreicher Andreas wird der Kuhstall ausgemistet. Maria packt kräftig mit an. Zum Dank gibt es den langersehnten ersten Kuss. Am Abend geht es gemeinsam zur Volkstanztruppe von Andreas. Seine Tanzkollegen sind begeistert von Maria und freuen sich über das Liebesglück der beiden. Stadtmadl Lara hat in Graz ihren vierten Kandidaten Daniel getroffen. Es scheint gleich zu funken zwischen den Beiden. Gemeinsam machen sie einen Ausflug zu einem See. Beim fröhlichen Jungbauern Philipp aus Kärnten wurde gefeiert. Seine Mädels Nadine und Corinna wecken Philipps Lebensgeister wieder mit einem ausgiebigen Frühstück. Danach geht es zum hauseigenen Pool. Eine perfekte Gelegenheit, um die Hofdamen etwas näher zu begutachten. Nach der Abkühlung bringt Philipp seinen Damen das Asphaltstockschießen bei. Es winkt eine Belohnung für den besten Schuss. Ein Kuss von Philipp! Nachdem Mondseeer Bernhard Kandidatin Sonja bereits nach Hause geschickt hat, ist Verena für einige Zeit die einzige Dame am Hof. Heute kommt endlich Bernhards dritte Bewerberin, Bianca, die aus beruflichen Gründen erst zwei Tage später anreisen konnte. Besonders interessiert scheint Bernhard allerdings nicht zu sein. Zu dritt treffen sie letzte Vorbereitungen für das Hoffest am Abend. Ansonsten bekommt Bianca Bernhard aber kaum zu Gesicht. Er überlässt es Verena, der Niederösterreicherin den Hof zu zeigen. Es scheint, als hätte er sich schon für Verena entschieden. Der charmante Jäger Martin aus Oberösterreich hat seine große Liebe in der 19-jährigen Adriana bereits gefunden. Arabella besucht die Beiden auf seinem Hof um zu sehen, wie es dem Paar nach der Hofwoche ergangen ist. Nachdem sich der Ranger im Streit von seiner letzten Hofdame verabschiedet hat, will er sie nun wiedersehen und hofft auf Versöhnung. Er macht sich auf den langen Weg nach Köln. An einer Raststätte besorgt er noch schnell Blumen um vielleicht ihr Herz zurück zu erobern?
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