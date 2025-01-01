Bauer sucht Frau - Staffel 15 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 15 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2
Stadtmadl Lara "will 'nen Bauern als Mann“. Denn sie ist der Meinung, dass "am Land die Männer noch echte Männer sind" und begibt sich mit Arabellas Hilfe auf die Suche nach einem, "der größer ist als ich – und Tattoos sind herzlich willkommen". Mal sehen, was Arabella für Lara tun kann. Eigentlich würde ja Ziegenzüchter Alfred aus Tirol in ihr Beuteschema passen: Der 1,98 Meter große Tiroler ist tätowiert. Aber er stellt sich erstmal selbst der Damenwelt vor. Genauso wie Bernhard aus dem Mondseer Land, der sagt: "Ich hab Österreich noch nie verlassen, denn hier ist es am Schönsten". Das Landleben genießen alle Bauern von ATV, doch alleine macht es eben nur halb so viel Spaß und deswegen sind sie auf der Suche nach einer Beziehung und möchten auch Familien gründen. Toni sagt klar: "Ich hab im Leben alles erreicht, nur noch keine Bäuerin", der niederösterreichische Feuerwehrmann Andreas wünscht sich "eine Frau, Kinder und eine lebensfähige Landwirtschaft". Und der quirlige Corbinian aus der Steiermark ist sicher "die Kinder könnten hier gewaltig aufwachsen".
