Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 1 - VorstellungsfolgeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 1 - Vorstellungsfolge
97 Min.Ab 6
Die Suche nach der Liebe des Lebens für Österreichs Single-Bauern geht in eine neue Runde. Und es ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei - vom sportlichen Langschläfer, bis zum schüchternen Imker. Mit dabei natürlich wieder Amors rechte Hand: Katrin Lampe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen