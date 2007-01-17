Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 2vom 17.01.2007
74 Min.Folge vom 17.01.2007Ab 6

Es ist so weit, das ATV Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" geht in die bereits dritte Runde! Wichtige Entscheidungen stehen an, denn unsere 10 Single-Männer bekommen ihre Bewerbungen und müssen ihre Wahl treffen. Logisch, dass das nicht immer so einfach ist. Und bei Eddie, Peter und Philipp reisen bereits die ersten Frauen an. Ob sie mit ihrer Wahl zufrieden sind, oder die Realität hinter den Erwartungen zurückbleibt?

ATV
