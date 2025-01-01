Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 7
Bei Richard und seiner Regina funkt es so richtig, doch das Ende der Woche naht für die beiden... Ist die Liebe gross genug, die anstehende Trennung zu überwinden? Bei Franz ist ein Happy End in ferne Weite gerückt. Nach der Krise mit Tina hat er sie gebeten abzureisen... hat Tina noch eine Chance den feschen Ackerbauern doch von ihr zu überzeugen? Adolfs Frauen haben einige Probleme: Sigrid fühlt sich zu wenig beachtet und Anita hätte gern mehr Zweisamkeit mit Adolf. UND - heute steht ihnen die grosse Bewährungsprobe ins Haus - sie lernen nämlich Adolfs Sohn Christoph kennen.. und ohne Christoph, kein Adolf, das hat der urige Jäger von Anfang an klar gemacht. Bei Reinhard ist noch die Ruhe vor dem Sturm - er bereitet sich auf die Ankunft seiner beiden Frauen vor... oder eher nicht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick