Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 4
Franz - der fesche Ackerbauer aus Kärnten hat über hundert Bewerbungen erhalten. Als einziger Bauer durfte er sich fünf Frauen aussuchen, von denen er drei am selben Abend noch nach Hause schicken muss. Heute lernt er alle fünf Auserwählten kennen. Nach Hannis überstürzter Abreise sind Peter und Hertha nun wieder alleine. Dass die beiden bei der Arbeit ein eingespieltes Team sind ist ja schon klar - aber werden auch ihre Herzen zusammenfinden? Während sich Eddie mit beiden Frauen blendend versteht - kochen bei Philipp die Emotionen über. Doch wer wird bei Philipp das Rennen machen? Ein Ausflug in eine Bar endet in einem wahren Fiasko und bringt so einiges ans Licht!
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