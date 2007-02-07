Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 5
Bei den Bauern auf Brautschau tut sich einiges - bei Richard, dem freundlichen Tänzer ist es soweit. Er holt seine Regina vom Bahnhof ab und trifft sie das erste Mal persönlich. Hertha, Peters Favoritin, packt auf seinem Hof an wie eh und je. Um ihr eine Freude zu machen, überlegt sich Peter eine tierische Überraschung! Auch am letzten Abend gibt er Vollgas und verwöhnt Hertha mit einem romantischen Abendessen. Endlich: Feschak Franz entscheidet sich. Welche beiden seiner fünf Favoritinnen haben ihm den Kopf verdreht - wer darf bleiben und ihn kenne lernen und wer fährt wieder heim? Doch schon nach den ersten Stunden mit den Damen seiner Wahl wird Franz skeptisch. Eddie im Gefühlschaos - er hat Claudia und Nici ins Herz geschlossen. Doch welcher der drei wagt den ersten Schritt? Bei einem Picknick am letzten Tag führen alle drei das erste wirklich intime Gespräch seit Tagen, doch das geht baden als Claudia zum Bahnhof muss. Auch der urige Jäger Adolf steckt nun in den Vorbereitungen für seine Frauen. Doch ein Anruf bringt ihn völlig durcheinander!
