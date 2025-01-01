Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
In der Weststeiermark spitzen sich die Ereignisse zu. Heinz scheint eine Favoritin zu haben, verrät aber noch nichts. Zwischen den beiden Frauen kommt es zur längst überfälligen Aussprache - und hierbei tritt so einiges ans Licht. In Zwerndorf beim sportlichen Langschläfer Franz, ist nach langem Warten - endlich auch die 45-jährige Ingeborg aus Wiener Neustadt eingetroffen. Sie wird freundlich aufgenommen, aber schnell stellt sich heraus, dass die Lebensgewohnheiten der Niederösterreicherin nicht ganz so zu jenen Franz' und Gerdas passen. Erst bei der gemeinsamen Feldarbeit scheinen die 3 sich blendend zu ergänzen und Franz beschließt seine beiden Frauen seinen Freunden vorzustellen - und die ahnen gleich, welche der beiden Frauen besser zu Franz passt. Florian hat eine schwere Entscheidung vor sich. Dutzende Frauen haben sich für den sympathischen Tiroler beworben. Und die Wahl macht er sich nicht leicht. Was für ein Glück, dass Cousine Biggi - Florians engste Vertraute - ihm dabei helfen will, denn sie stellt sich als kluge Ratgeberin heraus. Nachdem Silvia überraschend abreisen musste, verlässt auch Romana Reinhards Hof - in Freundschaft. Aber so schnell lässt sich ein Bauer nicht entmutigen, Reini hat am Vorabend noch seine anderen Bewerbungen durchgesehen und kurzerhand Sabrina zu sich auf den Hof eingeladen, obwohl die gelernte Krankenschwester eigentlich gar nicht sein Typ ist - denn immerhin ist sie dunkelhaarig - und Reinhard wollte doch anfangs unbedingt eine Blondine kennen lernen. Aber kaum ist Romana weg, ist unser Reinhard wie ausgewechselt und es scheint als würden sich Sabrina und Reinhard auf Anhieb verstehen. Ob Reinis Glück ja doch bei den "Brünetten" liegt?
