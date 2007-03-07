Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 9
Langschläfer Franz und Biobauer Heinz treffen erstmals auf ihre ausgewählten Frauen. Bei Heinz kommt die alleinerziehende Mutter Marion an und das einen Tag früher als geplant. Ganz offenbar will sie etwas Zeit mit dem 41-Jährigen alleine verbringen, bevor Konkurrentin Isolde ankommt. Und das Marion schon jetzt eine ganze Menge für den Steirer empfindet wird spätestens klar, als Isolde ankommt - denn Marion ist ganz und gar nicht erfreut. In der Dachstein-Tauern-Region taut indes der schüchterne Reinhard auf. Am Abend nimmt er seine beiden Frauen mit in sein Lieblingslokal, wo durch die ausgelassene Stimmung Reinhard sogar beginnt zu flirten. Für den nächsten Tag hat Reinhard einen Ausflug in die wundervolle Gegend, inklusive romantischer Bootsfahrt, geplant - die bringt aber nicht den gewünschten Erfolg, denn Silvia und Romana kommen ins plaudern und zu dem Schluss, dass sie beide für Reinhard nicht mehr empfinden als Freundschaft. Und das bringt auch gleich das nächste Problem ans Tagelicht - denn keine der beiden hat den Mut es Reinhard zu sagen, schließlich haben sie ihn trotzdem ins Herz geschlossen. Die beiden Damen des urigen Jägers Adolf haben beschlossen ihn neu einzukleiden. Die Notwendigkeit ist Adolf allerdings nicht ganz so klar und auf Ausflüge in die Stadt ist er auch nicht sonderlich erpicht. Und dann soll er noch dazu Jeans probieren, die kaputt aussehen - völlig unverständlich. Aber die Woche am Kärntner Hof geht ihrem Ende zu - nicht ohne Überraschungen, denn als Sigrid die Koffer zu packen beginnt, platzen die Tränen aus ihr heraus.
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