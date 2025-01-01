Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

ATVStaffel 3Folge 8
75 Min.Ab 6

Auf der Suche nach der Frau fürs Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Der schüchterne Imker Reinhard ist von seiner Frauenauswahl dermassen überwältigt, dass er richtig eingeschüchtert wirkt. Zarte Annäherungsversuche wagt Adolf bei Anita. Ob eine Nacht zu dritt in Adolfs Jagdhütte das Blatt für Sigrid noch ändert? Und Franz kommt Christina näher - beide sind voneinander sehr angetan... doch dann nimmt Franz Christina auf die Entenjagd mit und die wirkt ganz und gar nicht begeistert.

