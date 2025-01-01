Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 12
Reinhard und Sabrina verbringen einen romantischen Abend und plötzlich zeigt sich, dass Sabrina ganz und garnicht so selbstbewusst ist, wie sie sich gibt. Sie hat Angst nicht Reinis Typ zu sein - hat unseren Imker die Schüchternheit wieder eingeholt, oder gibt er sich einen Schubbs und zeigt Sabrina, dass er sie - wie er selbst sagt - spitze findet. Bei Heinz und Marion herrscht nach Isoldes dramatischer Abreise traute Zweisamkeit. Und eines ist fix: verliebt sind sie bis über beiden Ohren - aber sind sie auch ein Paar? Entscheidend ist dafür, ob Marion auch um halb 6 in der Früh ihre "Frau" steht... und vor allem - steht ihr ein Treffen mit Heinz' Großfamilie bevor - wird sie diese Hürde meistern? Bei Florian trifft seine neue Bewerberin Christine ein - und die packt sofort ohne Wenn und Aber mit an... und auch sonst scheint die Basis in jedem Fall auf Anhieb zu passen. Doch Florian macht sich Gedanken um Natalie... und er nimmt all seinen Mut zusammen und ruft sie an. Und auch bei dem sportlichen Langschläfer Franz passiert so einiges... beim Anstreichen des Hoftors kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit und es scheint für Franz ist die Vorentscheidung endgültig getroffen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick