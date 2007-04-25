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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 16 - Event Teil 3

ATVStaffel 3Folge 16vom 25.04.2007
Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 16 - Event Teil 3

Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 16 - Event Teil 3Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 16: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 16 - Event Teil 3

78 Min.Folge vom 25.04.2007Ab 6

Monate sind vergangen seit die Frauen eine Woche auf den Höfen unserer 10 Single-Bauern verbracht haben. Was ist seither passiert? Ist aus Freundschaft doch Liebe geworden? Sind Heinz und Marion noch immer ein Paar - es hat doch so vielversprechend begonnen. Wie stehts um den feschen Ackerbauern Franz und den Weinbauern Philipp?

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