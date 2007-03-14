Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 10
Bei Heinz kommt die zweite Dame auf dem Hof an. Isolde aus Graz. Schnell stellt sich Eifersucht ein. Isolde und Heinz verstehen sich blendend und haben einige gemeinsame Bekannte. Das schmeckt Marion so gar nicht und sie geht auf Abstand zur Konkurrentin. Isolde bekommt davon vorerst nichts mit. Aber am Abend gehen sie auf einen Kirtag und alle drei scheinen sich perfekt zu verstehen, doch dann passiert etwas Unerwartetes... Franz und Gerda entdecken eine Gemeinsamkeit - denn nicht nur Franz kommt schwer aus dem Bett, auch Gerda ist ein absoluter Morgenmuffel. Doch das frühe Aufstehen zur Rübenernte lohnt sich, im kühlen Morgengrauen rücken die Zwei näher zusammen. Am Abend ist dann aber Schluss mit der trauten Zweisamkeit. Die zweite Bewerberin Ingeborg, erreicht den Hof. Und schon sorgt sie für Überraschungen, denn so wirklich passt sie nicht ins harmonische Duo. Und auf Reinhard trifft eine Hiobsbotschaft nach der anderen... Die Stimmung sinkt dementsprechend, aber so leicht lässt sich auch ein schüchterner Bauer nicht unterkriegen.
