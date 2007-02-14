Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 6
Bei Franz ist die Stimmung auf dem Nullpunkt.... schuld daran ist die schlechte Laune Tinas, die auf Franz und Christina abfärbt. Es kommt zum Eklat und Franz ist bereits so weit, dass er bereut Tina überhaupt ausgewählt zu haben. Tina ist verzweifelt, denn sie ist eigentlich in Franz verliebt. Ist die Lage für Tina hoffnungslos? Oder kann sie doch noch das Steuer herum reißen und Franz davon überzeugen, wie viel sie für ihn empfindet? Auch bei Richard wird die anfängliche Idylle zerstört - vielmehr zerstört er sie selbst - denn als er Regina beim Frühstück den Tagesplan erzählt, vergreift er sich schwer im Ton und Regina zweifelt daran, ob Richard und sie zusammenpassen. Als Regina ihn damit konfrontiert wird auch Richard nachdenklich - und möchte seinen Fehler wieder gut machen, denn eigentlich mag er Regina doch sehr. Bei Eddie steht nach Claudias Abreise auch Nicis Abschied bevor - aber nicht bevor die beiden klare Worte sprechen... und Adolf lernt auch seine 2. Kandidatin Sigrid kennen... Ob sie beim Feuerwehrfest - zu dem Adolf die beiden Frauen mitnimmt - Anitas Vorsprung nochmal aufholen kann?
