ATVStaffel 3Folge 13
73 Min.Ab 6

In Tirol hat sich Christine perfekt in Florians Leben eingefügt und von den Verwandten bis zu Florians Freunden und Kollegen - alle mögen die fröhliche Blondine. Und es scheint Florian empfindet ein wenig mehr als Freundschaft für Christine. Am letzten Abend machen sich die beiden auf zu einem Hüttenabend, doch dann ruft Florians Vater an - eine Kuh kalbt... Mehr Glück mit dem Hüttenabend haben Heinz und Marion - die Verliebtheit der beiden ist offensichtlich und sie wollen sich wiedersehen - aber Marions kleiner Sohn Sebastian hat auch ein Wörtchen mitzureden - Wie wird er auf den neuen Mann an Mamas Seite reagieren? Franz gibt sich mit seinen Frauen in die Hände einer Hellseherin und die sieht für Franz und eine der Frauen eine rosige Zukunft.. ob sie wohl recht behält?

