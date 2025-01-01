Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 3
Eddie, der fleißige Feuerwehrmann, beschließt Nici und Claudia seinen Kollegen von der freiwilligen Feuerwehr vorzustellen - vielleicht zeigt sich nach dem gemeinsamen Löscheinsatz bei welcher der beiden sein Feuer erwacht? Zickenkrieg bei Philipp - seine Frauen haben sich nichts mehr zu sagen. Maria und Berni wollen beide bei ihm auftrumpfen - Maria kocht. Ob sie bei dem Winzer nach einem Essen in Führung liegt? Die Stimmung jedenfalls sackt immer weiter ab und aus den Weinbergen wird für alle ein Tal des Schweigens. Auf Peters Hof reist Hanni, seine zweite Bewerberin an. Ob Hanni so ist, wie Peter sich seine zweite Favoritin vorgestellt hat? Und auch Franz der fesche Ackerbauer bereitet sich vor - seine 5 Favoritinnen können kommen. Bisher hat der Blitz noch nicht eingeschlagen - vielleicht ist aber bei 5 Damen die Frau seines Lebens dabei - die Blumensträuße für die Ladies hat Franz schon mal parat.
Weitere Folgen in Staffel 3
