Folge 15: Bauer sucht Frau - Staffel 3 Folge 15 - Event Teil 2
77 Min.Folge vom 18.04.2007Ab 6
Monate sind vergangen seit die Frauen eine Woche auf den Höfen unserer 10 Single-Bauern verbracht haben. Was ist seither passiert? Ist aus Freundschaft doch Liebe geworden? Sind Heinz und Marion noch immer ein Paar - es hat doch so vielversprechend begonnen. Wie stehts um den feschen Ackerbauern Franz und den Weinbauern Philipp?
