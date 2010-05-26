Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Staffel 7Folge 1vom 26.05.2010
72 Min.Folge vom 26.05.2010Ab 6

Die Suche nach der Liebe des Lebens für Österreichs Single-Bauern geht in eine weitere Runde. 11 Bauern und 1 Bäuerin sind diesmal auf der Suche nach dem Liebesglück. Mit dabei natürlich wieder Amors rechte Hand: Katrin, die in den ersten beiden Folgen wieder durch ganz Österreich tourt um die Singles vorzustellen. Und das Dutzend Singles hat es in sich: Denn darin finden sich unter anderen ein knackiger Apfelbauer, der muskulöse Biobauer, der gewitzte Cowboy, unser eleganter Winzer und natürlich auch Nadja, die fröhliche Pferdezüchterin. Gemeinsam haben sie - wie immer - nur eines: Sie sind auf der Suche nach dem großen Liebesglück. In Teil 1 der Vorstellungsrunde trifft Katrin auf 6 der Single-Männer. Frühlingsgefühle garantiert!

