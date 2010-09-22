Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 5
Obstbauer Andreas setzt weiterhin auf perfekte Manieren und Romantik um seine 3 Frauen am Hof zu beeindrucken. Allerdings darf dabei auch die Arbeit nicht liegenbleiben und so nutzt der Steirer kurzerhand die Pfirsichernte, um seine Bewerberinnen einzeln unter die Lupe zu nehmen - denn ob er will oder nicht - er muss eine Entscheidung fällen. Christians Mädels sind sich mittlerweile in einem Punkt einig: Der Winzer ist viel zu schüchtern! Kaum aber haben sie sich in dieser Ansicht gegenseitig bestärkt, überrascht sie Christian schon mit einem Plan und bittet seine 3 Kandidatinnen zum Traubenstampfen - wie in "der gezähmte Widerspenstige". Und wider erwarten ergreift Christian die Initiative. Schüchternheit ist definitiv nicht Johanns Problem. Eine Kutschfahrt - selbstverständlich mit einem Schlückchen Schnaps - sollen für Lockerheit sorgen. Aber es kommt alles ganz anders als geplant und plötzlich zeigt der Sprücheklopfer eine ganz andere Seite von sich - und das bleibt nicht ohne Folgen. Gewohnt lustig geht es bei Robert zu. Er macht mit seinen 3 Damen eine Lamawanderung in die umliegenden Berge. Während Denise und Manuela mit Wissen und Unkompliziertheit punkten wollen, ist Blondine Nicole, wie gewohnt, etwas ungewöhnlich. Kurzerhand wird der Trekkingpfad zum Laufsteg und Robert ist ganz in seinem Element... Aber auch Robert kommt nicht um die Entscheidung herum und kann nur 2 seiner Favoritinnen weiter am Hof behalten. Nicole scheint kaum etwas falsch machen zu können und Robert sieht in ihr - mit ein bisschen gutem Willen - die perfekte Bäuerin, aber Manuela und Denise geben den Kampf um das Herz des Kärntners nicht so einfach auf. Insbesondere Denise scheint richtig verliebt in den Lamazüchter zu sein. Sie schwärmt in höchsten Tönen von ihm und beide finden, sie seien auf einer Wellenlänge. Beim Thema Konkurrenz kennt Denise allerdings keine Gnade. Vor allem von Nicole hat sie die Nase gestrichen voll. Aufgeregt sind unsere beiden "Oldies" Leopold und Waldgeist Fritz. Beide können es kaum erwarten, dass ihre Frauen endlich ankommen. Und die Nervosität lässt auch nicht nach, als es endlich soweit ist. Jäger Leopold busselt gleich was das Zeug hält und Fritz ist allein wegen dem Parfum seiner Angebeteten völlig aus den Socken.
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