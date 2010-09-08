Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 3 - Die Woche auf den HöfenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 3 - Die Woche auf den Höfen
72 Min.Folge vom 08.09.2010Ab 6
Auf den Bauernhöfen wird es ernst. Die Suche nach der Liebe des Lebens geht in die entscheidende Phase, denn die ersten unserer 12 Singles empfangen bereits ihre FavoritInnen. Ob sie die richtige Wahl getroffen haben und welche Wege schlägt die Liebe diesmal ein? Mit dabei natürlich wieder Amors rechte Hand: Katrin Lampe.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen