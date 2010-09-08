Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 3 - Die Woche auf den Höfen

ATVStaffel 7Folge 3vom 08.09.2010
72 Min.Folge vom 08.09.2010Ab 6

Auf den Bauernhöfen wird es ernst. Die Suche nach der Liebe des Lebens geht in die entscheidende Phase, denn die ersten unserer 12 Singles empfangen bereits ihre FavoritInnen. Ob sie die richtige Wahl getroffen haben und welche Wege schlägt die Liebe diesmal ein? Mit dabei natürlich wieder Amors rechte Hand: Katrin Lampe.

