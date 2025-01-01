Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 11
Während Waldgeist Fritz seiner Vroni immer mehr Komplimente macht und damit sichtlich Erfolg hat, ist Biobauer Wolfgang im Begrüßungsstress und mit seiner Wahl auf den ersten Blick äußerst zufrieden. Die ersten zwei Kandidaten von Pferdezüchterin Nadja sind Gesprächsthema Nummer 1 bei Nadjas Freundinnen - leider sind sich die Mädls mit Nadja einig: den besten ersten Eindruck haben beide nicht gemacht. Aber Nadja kann ja noch hoffen, denn der 3. ihrer Favoriten kommt ja noch. Bei Hufschmied Steff haben Kerstin und Eva genug von der ständigen Arbeit. Sie entführen den kernigen Salzburger in einen nahegelegenen Wellnesstempel. Naturgemäß hält Steff von der lange geplanten Überraschung gar nichts, es herrscht Anspannung, statt Entspannung. Spannung ist auch das Thema bei Siggi in Kärnten. Seine 3 Kandidatinnen reisen endlich an und der Jungbauer kann es gar nicht erwarten die drei besser kennenzulernen. Traumhaftes Wetter begünstigt die Stimmung bei Lamazüchter Robert. Er und Denise streifen durch die Kärntner Bergwelt auf die Sommerresidenz von Roberts Lamas. Babylamas und atemberaubender Ausblick beflügeln die beiden sichtlich und kaum versieht man sich, ist auch die Zukunft der beiden Thema. Bleibt die Frage: zusammenziehen, oder nicht? ... dann... bald...
