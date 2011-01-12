Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 19 - Abschlussevent Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 19 - Abschlussevent Teil 1
Die Zuseher erfahren in den vier Finalfolgen bei welchen Bauern die Liebe gehalten hat, bei wem sich inzwischen was Neues ergeben hat und welche Bauern auch weiterhin solo durchs Leben gehen. In der ersten Folge treffen die Bauern im Wellnesshotel Salzburgerhof ein und Katrin Lampe interviewt sowohl den Oberösterreicher Wolfgang und seine Bewerberinnen, als auch den Kärntner Siegfried und seine Frauen. Während die Bauern im Salzburgerhof wohnen, sind die Bewerber von ihnen getrennt im Hotel St. Georg untergebracht. Beide Gruppen lernen sich nun erstmals kennen und natürlich sind die ereignisreichen Tage am Hof bei allen Gesprächsthema Nr. 1. Bei den BewerberInnen im Hotel St. Georg ist eigentlich alles Eitel Wonne, doch als Nicole und Denise aufeinander treffen, droht sofort wieder ein Zickenkrieg. Nicole kann es nicht lassen und beleidigt Denise vor versammelter Mannschaft. Das gemeinsame Gespräch von Katrin Lampe mit dem Bauern Robert und seinen Frauen birgt wahrlich Zündstoff. Auch die Bauern treffen sich zum ersten Mal persönlich. Alle haben natürlich die Sendung verfolgt und so ergeben sich gleich die ersten Gespräche über die Hofwochen. Außerdem gibt’s ein großes Hallo, als Waldgeist Fritz auftaucht. Der 59-Jährige war ja schon in der letzten Staffel zu sehen und ist auch dieses Mal wieder dabei gewesen. Er ist ziemlich nervös, denn in Kürze wird er seine Vroni nach längerer Zeit wiedersehen. Das erste Gespräch findet zwischen Wolfgang und seinen Kandidatinnen Anna, Claudia und Michaela statt. Anna und Wolfgang erzählen dabei über ihre Annäherung und die Zuseher dürfen gespannt sein, ob sich letztendlich daraus etwas entwickelt hat, oder nicht. Das zweite Gespräch sucht Katrin Lampe mit Jungbauer Siegfried. Der Busserlkönig von Kärnten muss nun über seine Liebeleien mit Julia und Helga berichten. Seine turbulente Hofwoche ist allen in bester Erinnerung. Und der Jungbauer hat für die Zuseher eine Überraschung parat.
