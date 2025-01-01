Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 18 - Die Woche auf den Höfen geht zu EndeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 18 - Die Woche auf den Höfen geht zu Ende
Schweren Herzens teilt Rinderzüchter René Gudrun seine Gefühle mit und bittet sie abzureisen um ihm und Sabine Zeit zu zweit zu ermöglichen. Gudrun ist am Boden zerstört. Ein zärtlicher Kuss besiegelt für René und Sabine den Anfang einer wundervollen Liebesgeschichte. Der Abschied von der 3-fachen Mutter Sabine fällt dann natürlich dementsprechend schmerzlich aus... aber Sabine hinterlässt ein Pfand. Unser gemütlicher Steirer Stefan geht die Dinge wieder mal anders an und sorgt so für Verwirrung. Eigentlich müsste er arbeiten um Spanferkel für die Gäste vorzubereiten, stattdessen entspannt er mit seinen Frauen am nahegelegenen Badesee. Dort will er zwar nicht ins Wasser, geht dann aber doch rein; und kaum heraußen macht er plötzlich Stress, dass sie zurück müssen nur um dann doch bei einer Aussichtswarte stehen zu bleiben. Dort fragt er Meli und Stefanie was sie empfinden und anstelle auf die Antwort zu warten, teilt er eine überraschende Entscheidung mit. Nach der Arbeit entspannt er dann mit seiner Favoritin vor seiner Hütte, die Stimmung ist romantisch und das Gespräch... verwirrend. Eher verstörend geht die Hofwoche bei Apfelbauer Hermann zu Ende. Nachdem er Marina nicht dazu bewegen konnte bei ihm zu bleiben, ist er nun mit der aparten Elisabeth alleine. Diese bereitet mit viel Mühe ein romantisches Abendessen vor, nur Hermann wirkt eher genervt und hat an scheinbar allem etwas auszusetzen und außerdem ist er müde und will schlafen gehen. Elisabeth hätte sich den Abend natürlich ein wenig anders vorgestellt und stellt Hermann am nächsten Tag zur Rede, aber das Gespräch läuft anders als erwartet. Jungbauer Siegfried gibt noch einmal alles um Julia nach den Wirrungen mit Helga zu beweisen, dass er sie für sich gewinnen will. Gutes Wetter, Spezialitäten vom Hof und etwas Wein und dann ist alles - wie es scheint - vergeben und vergessen. Und dann - im Angesicht des Abendrots am Himmel - wird es romantisch: Siegfried und Julia küssen sich. Der Jungbauer und die 18-Jährige sind verliebt.
