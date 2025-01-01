Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 22 - Das große Finale

ATVStaffel 7Folge 22
Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 22 - Das große Finale

72 Min.Ab 6

Die Zuseher erfahren in den vier Finalfolgen bei welchen Bauern die Liebe gehalten hat, bei wem sich inzwischen was Neues ergeben hat und welche Bauern auch weiterhin solo durchs Leben gehen. Im malerischen Zell am See treffen die Bauern im 5-Sterne-Wellnesshotel Salzburgerhof nach vier Monaten wieder auf ihre ehemaligen BewerberInnen.

