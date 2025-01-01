Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 17Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 17
Rinderzüchter Rene hat ein romantisches Picknick am See für seine zwei Damen vorbereitet. Und die Idee verfehlt seine Wirkung nicht. Sabine und Gudrun sind regelrecht gerührt. Obwohl Sabine beim lockeren Flirten die Nase vorn zu haben scheint, will Gudrun aber auf keinen Fall kampflos das Feld räumen. Gastwirt Stefan muss sich entscheiden bei wem der Funke am wenigsten übergesprungen ist. Und kaum hat er das geschafft, fliegen in seiner Küche die Funken - aber zwischen den beiden verbliebenen Favoritinnen. Stefan sieht ein, dass er mit zwei Frauen auf seinem Hof überfordert ist. Sein Entschluss: Er muss wohl oder übel am nächsten Tag noch eine Frau nach Hause schicken. Die sportliche Marina und Hermann gehen am Morgen zu zweit joggen und wirken sehr harmonisch, aber während einer kurzen Rast staunt Hermann nicht schlecht, als er hört was Marina ihm zu sagen hat. Nach Siegrieds großem Hoffest hält der Morgen für alle Beteiligten große Überraschungen parat. Eigentlich sollte Julia ja heute den Hof verlassen, um den frischverliebten das Feld zu überlassen, aber schlagartig ändert sich alles. Helga ist seit der letzten Nacht nicht mehr davon überzeugt, dass der fidele Kärntner der Richtige für sie ist. Was ist hier passiert? Am Vorabend gab es noch Küsse und am nächsten Morgen ist Helga so nachdenklich, dass sie sogar überlegt die verfrühte Heimreise anzutreten? Wie das wohl ausgeht? Zwischen Waldgeist Fritz und Vroni läuft alles wie in einem Märchen. Vroni würde gerne länger auf Fritz Hof bleiben und auch der Waldgeist ist glücklich, dass er endlich seine Waldfee gefunden hat. Vroni betrachtet Fritz als ihre große Liebe und hat sogar ein Gedicht für den 58-jährigen Niederösterreicher vorbereitet. Fritz hat seine eigenen Pläne - er will mit Vroni in seinem Heuschlitten kuscheln und endlich den ersten richtigen Liebeskuss seines Lebens. Ein Traumpaar auf Kuschelkurs!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick