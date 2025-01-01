Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 10
Tag der Entscheidung bei Steff. Da muss der Salzburger vorher kräftig Frühstücken. Seine drei Damen leisten ihm gerne Gesellschaft, aber dann folgen schon die Bewährungsproben. Eva-Maria hilft Steff beim Reifenwechsel, zusammen mit Kerstin füttert Steff die Ziegen und die dritte Kandidatin Sarah bereitet liebevoll das Mittagessen. Steff ist begeistert, aber das macht die Entscheidung nicht leichter. Biobauer Wolfgang ist indes in den letzten Vorbereitungen. Zusammen mit seiner Mutter bäckt er Lebkuchen in Herzform und erhofft sich bald die große Liebe zu finden. Nervös ist der muskulöse Bauer auch, wie er zugibt, denn er ist bereits seit 5 Jahren Single und möchte endlich wieder Gefühle zulassen und sich wie ein kleiner Bub verlieben. Und auch für unsere Bäuerin Nadja ist es Zeit ihre Kandidaten zu begrüssen. Aber schon nach den ersten Gesprächen muss die fröhliche Pferdezüchterin feststellen, dass sie sich ihre Männer ein bisschen anders vorgestellt hat. Robert ist begeistert. Denise kocht speziell für ihn Spaghetti-Bolognese. Für das Abendessen hat sich der Lamazüchter eine romantische Location ausgesucht und richtet einen Tisch im Stall ein. Die Überraschung ist gelungen: Denise freut sich über das romantische Abendessen im Stall. Sie stoßen auf den wunderbaren Abend an und genießen die Zweisamkeit. Robert zeigt großes Interesse an Denise und vor allem zum Thema Sex fragt er sie richtig aus. Zum Dessert würde der Lamazüchter gerne die Wienerin vernaschen. Die 29-Jährige ist etwas zurückhaltender, hätte aber nichts dagegen, wenn Robert sie mal küssen würde. Der Tag bei Leopold beginnt mit einem schönen, friedlichen Frühstück am Hof. Aber plötzlich verkündet: Sylvia, sie möchte nach Hause fahren. Leopold ist sprachlos, Erika macht Leopold für Sylvias Entscheidung verantwortlich und besteht darauf mit Sylvia in einem Vier-Augen-Gespräch zu sprechen. Ändern kann das an Sylvias Entscheidung nichts. Leo bringt die Wienerin noch zum Bahnhof wo Sylvia Leopold noch mal richtig die Meinung sagt. Leopold ist entrüstet.
