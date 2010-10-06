Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 7
Nachdem Nicole mit ihrer Meinung über Roberts Entscheidung keine Sekunde hinterm Berg gehalten hat, zeigt sie sich am nächsten Morgen von ihrer Schokoladenseite. Sie ist als erste wach und kümmert sich liebevoll um das Frühstück. Aber kaum erzählt Robert, dass heute Stallarbeit auf dem Programm steht, will die Blondine nicht mehr länger die Hausfrau spielen. Sie muss unbedingt zum Friseur. Cowboy Johann amüsiert sich mit Kerstin, ganz zum Leidwesen von Manuela. Gestern noch küsst er sie, heute schmust er mit Kerstin - Manuela will Klarheit. Klarheit will auch Emma, ihre Tochter hat Heimweh und sie vermutet, dass Leopold mit der 9-jährigen Jasmin überfordert ist, da er sie zumeist links liegen lässt. Ihre Gedanken werden aber zerstreut, als Leopold sich beim Kühefüttern liebevoll um ihre Tochter kümmert. Emma bittet Leopold um ein ehrliches Gespräch. Bei Christian ist der Kampf um die Aufmerksamkeit des Winzers groß, aber auch wenn er zugibt für eine der beiden bereits mehr zu empfinden, hält er sich zurück. Bauer Andreas verbringt den Tag mit Manuela. Erst haben sie jede Menge Spaß und umarmen sich, aber das anschließende Gespräch verläuft nicht wie erwartet, genauer gesagt, es läuft gar nicht. Wie die beiden damit umgehen werden und was Mitbewerberin Claudia dazu sagt? Waldgeist Fritz bemüht sich noch immer ganz Gentleman zu sein und hat eine Überraschung für seine Vroni, die die Mitfünzigerin zu Tränen rührt.
