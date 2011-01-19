Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 20 - Abschlussevent Teil 2

ATVStaffel 7Folge 20vom 19.01.2011
Die Zuseher erfahren in den vier Finalfolgen bei welchen Bauern die Liebe gehalten hat, bei wem sich inzwischen was Neues ergeben hat und welche Bauern auch weiterhin solo durchs Leben gehen. Im malerischen Zell am See treffen die Bauern im 5-Sterne-Wellnesshotel Salzburgerhof nach vier Monaten wieder auf ihre ehemaligen BewerberInnen.

