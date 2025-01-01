Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 9
Steff führt Kerstin, Eva und Sarah über seinen Hof. Alle drei sind hellauf begeistert - insbesondere natürlich als Steff ihnen die neugeborenen Kitten zeigt. Am Abend ist Zeit zum Feiern. Alle gehen gemeinsam in Steffs Stammlokal, ein Wirtshaus seines besten Freundes. Im Hause Fritz herrscht eine fröhliche Stimmung! Der Waldgeist bereitet Frühstück vor. Wieder mal eine schöne Überraschung für seine Veronika, obwohl Fritz beim Eierkochen auf seine innere Uhr schaut. Das Resultat: weiche Eier, a la Fritz. Erika und Leopold gehen gemeinsam auf die Jagd und Leopold verspricht sich eine Menge von dem Ausflug. Aber Leopolds Versuche Erika näher zu kommen und zu umarmen werden zunächst kalt zurückgewiesen. Erika möchte als erstes wissen, wie der Spaziergang mit Silvia gewesen sei. Leopold hat aber an alles gedacht - eine Flasche Sekt, mitten im Wald soll die Stimmung lösen. Mit Erfolg? Nachdem Christian sich für Alexandra entschieden hat, kommt noch eine Überraschungskandidatin am Hof an. Eveline ist aber nicht wegen Christian, sondern wegen Andreas, Christians Bruder, gekommen. Christian hat für diesen dieses Treffen eingefädelt und Andreas ist mehr als baff. Kaum hat sie Andreas kennengelernt, folgt auch schon die nächste Überraschung. Bei Eveline sei doch kein Funke übergesprungen als sie Andreas live gesehen hat, aber Christian hat ja noch einen Bruder. Christian und Alexandra bekommen all das nur am Rande mit, die beiden haben es sich im Weinkeller gemütlich gemacht und freuen sich, dass bei ihnen die Gefühle ganz klar sind: Da haben sich zwei gefunden! Eine große Enttäuschung am Hof von Lamazüchter Robert: Nicole hat sich alles anders vorgestellt: Sie wollte Robert betören und Robert sollte entzückend ihr gegenüber sein. Am meisten ist sie aber davon gestört, dass sie von Robert und Denise nicht ernst genommen wird. So kann man doch mit der feschen Blondine nicht umgehen!
