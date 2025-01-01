Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 21 - Abschlussevent Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Folge 21: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 21 - Abschlussevent Teil 3
72 Min.Ab 6
Die Zuseher erfahren in den vier Finalfolgen bei welchen Bauern die Liebe gehalten hat, bei wem sich inzwischen was Neues ergeben hat und welche Bauern auch weiterhin solo durchs Leben gehen. Im malerischen Zell am See treffen die Bauern im 5-Sterne-Wellnesshotel Salzburgerhof nach vier Monaten wieder auf ihre ehemaligen BewerberInnen.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen