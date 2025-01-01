Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 6
Roberts Denise schwärmt in höchsten Tönen vom Lamazüchter, Nicole punktet wieder mal mit ihrem Charme und weiblichen Reizen und Manuela versucht mit ihrem Humor zu überzeugen. Und unter den Damen ist ein wilder Konkurrenzkampf entfacht. Als Robert seine Entscheidung bekannt gibt, macht er sich allerdings keine Vorstellung was er damit auslöst. Christians Entscheidung kommt zwar unerwartet, aber umso freudiger für die beiden Mädchen die bleiben und auch sie beginnen offener um den Winzer zu buhlen. Ob das allerdings die richtige Entscheidung ist? Andreas stellt Claudia und Manuela seine Freunde vor und Leopold wartet noch auf Kandidatin Emma, die mit ihrer Tochter Jasmin ankommt. Spätesten am Abend scheint der Konflikt vorprogrammiert. Während der Jäger mit Erika tanzt und sich prächtig amüsiert, fühlen sich Emma und ihre bereits schon sehr müde kleine Tochter vernachlässigt und entscheiden sich vorzeitig zu gehen. Johann verbringt den Nachmittag mit Kersti und Kerstin im hauseigenen Schwimmteich. Während anfangs alles locker flockig ist, dreht sich plötzlich die Stimmung als Kersti mit Johann ein längeres Gespräch hat. Nicht ohne Folgen.
