Anspannung wechselt mit Erleichterung als bei Renés Fest Gudrun und Sabine einen perfekten Eindruck hinterlassen, dann gibt's plötzlich einen Heiratsantrag und kaum ist das Fest vorbei, kommt die Tierärztin auf den Hof. Da René kein Blut sehen kann, müssen kurzerhand Gudrun und Sabine mithelfen und haben sogar Spaß dabei ein Kalb zum Ochsen zu machen. Als die liebenswerte Gudrun dem Steirer ihr Herz öffnet und ihm ihre bewegende Geschichte erzählt, fließen die Tränen. Während der lässige Steirer Stefan seine Freude dabei hat seine drei Mädls bei der Arbeit herumzukommandieren, ist Apfelbauer Hermann mit seinen zwei Frauen beim Shopping... und schneller als man schauen kann mit einer Dame in der Umkleidekabine... Zu einem Eklat kommt es bei Jungbauer Siegfried. Während Julia Siegfrieds Mutter in der Küche hilft, sind Siegfried und Helga fest am Kuscheln. Das Problem: Julia weiß noch nichts davon und Helga drängt den Kärntner der Konkurrentin seine Entscheidung so schnell wie möglich mitzuteilen und sie nach Hause zu schicken - schließlich soll er für klare Verhältnisse sorgen. Dann kann Helga aber nicht warten und vergreift sich überdies im Ton - die Situation eskaliert. Ob Siegfried die Stimmung wieder retten kann?
