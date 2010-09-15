Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 7 Folge 4
Johann zeigt seinen Damen die Tiere auf dem Hof und kennt dabei keinerlei Berührungsängste - zum Glück brauchen die Frauen Hilfe beim Aufsteigen - da bietet sich Körperkontakt regelrecht an - lockere Sprüche des Cowboys inklusive. Die Entscheidung macht ihm das aber nicht wirklich leichter. Am nächsten Morgen weckt Johann Helga in gewohnter Manier, was die junge Köchin ein wenig verschreckt. Aber damit nicht genug: Zum Frühstück gibts ein Schnapserl, das wohl hauptsächlich Johanns Nerven beruhigen soll. Nachdem aber auch das nicht hilft holt der Salzburger sich Rat bei seiner Mitarbeiterin und Vertrauten Manuela - mit unerwarteten Folgen... Obstbauer Andreas geht die Woche ein wenig ruhiger an. Ganz Gentleman holt er seine Bewerberinnen ab und bekocht sie abends auch noch. Aber in die Karten lässt sich der sympathische Steirer nicht schauen. Und auch bei Winzer Christian wird das Quartett perfekt, denn nach Burgi kommen auch Alexandra und Bettina am Hof an. Und schnell ist eine erste Favoritin ausgemacht. Aber der Abend hält für den ruhigen Niederösterreicher so manche Überraschung parat. Lamazüchter Robert zeigt indes seinen 3 Frauen die Farm und einmal mehr weiß Nicole die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ihr Plan "lieb zu sein und kurze Röcke zu tragen" scheint ein voller Erfolg zu sein - nicht ganz zur Freude ihrer Konkurrentinnen. Nicoles Begeisterung für den fröhlichen Kärntner tut das keinen Abbruch, insbesondere wo sie schnell Freundschaft mit den wertvollen Tieren schließt.
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