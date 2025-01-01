Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 10
Bei Winzer Franz rutscht das Herz in die Hose. Er hat sich verliebt! Und so möchte er eine bitten den Hof zu verlassen und der anderen seine Gefühle gestehen. In beiden Fällen schlägt das Herz bis zum Halse. Nicht ganz so rosig sieht es bei Freund Sigi aus. Da hilft auch kein Rosé und keine Fußmassage. Angelika schüttet ihm sein Herz aus und meint, dass sie Zeit brauche und was macht der 44-Jährige? - Er versucht zu grapschen. Nicht zuzuhören ist keine so gute Idee - wie der Steirer auch schnell schmerzvoll erfahren muss. Während bei Roland der letzte Tag anbricht und die Verabschiedung alles andere als leicht fällt, gerät unser Tiroler Hannes unter Druck, denn seine Mädls wollen eine Entscheidung erzwingen. Während Jenny dabei auf Flirten setzt, wählt Yvonne den direkten Weg der Aussprache. Es darf gewettet werden welche Variante dem Viehzüchter mehr liegt... Aus dem gleichen Grund hängt auch bei Schafzüchter Johann der Haussegen schief. Der Niederösterreicher macht keinerlei Anzeichen wer seine Favoritin sein könnte und scheint gefangen im ganz Gentleman sein. Die Geduld von Susi, Silvia und Sibylla ist allerdings schon überstrapaziert und es kommt, wie es Johann nicht in seinen kühnsten Träumen erwartet hätte...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick