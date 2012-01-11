Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 19Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 19
In St. Johann im Pongau im Salzburgerland liegt das noble Hotel Oberforsthof, wo dieses Jahr das große Wiedersehen stattfindet. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen steht einem warmherzigen Wiedersehen unserer Bauern und Bäuerinnen nichts mehr im Wege, möchte man meinen. Natürlich kommt es für manche anders als erwartet: Schon bevor Bauern auf Bewerberinnen treffen kommen erste Konflikte ans Tageslicht - unter anderem spitzt sich der Streit zwischen Irmgard und Katja zu und droht zu eskalieren. Währenddessen streift Johanns Vater, "der Opa", auch durch die Damenrunde, die es sich im Brückenwirt im Ort gemütlich gemacht hat, und verteilt Blumen. Ob er so die Richtige für den Junior finden will? Nach und nach treffen auch die Bauern im Oberforsthoft ein und vertreiben sich die Zeit mit allerlei Schabernack und letzten Vorbereitungen. Bauer Erwin geht noch zum Friseur, Norbert macht sich mit seinem Fahrrad auf die Suche nach den Damen. Zuckerbäcker Roland trifft Michael beim Golf spielen und im Hotel gönnen sich Franz und Sigi eine Abkühlung im Hotelpool. Am nächsten Morgen treffen sich Hans, Dani, Nicole und Tessa. Hans ist über beide Ohren verliebt, soviel steht fest. Aber die Aussprache läuft dann anders als gedacht...
