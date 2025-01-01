Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 9
Gereizt ist die Stimmung zwischen Hannes' Bewerberinnen auf der Alm. Die Konkurrentinnen machen sich unmissverständlich klar, dass jede für den Tiroler kämpfen wird. Bevor der Streit eskaliert machen die beiden allerdings die Ursache für ihr Verhalten ausfindig: Hannes. Der wird auch flugs von der geselligen Almrunde zum Rapport bestellt. Die verbliebenen Frauen bei Franz und Sigi geizen keineswegs mit ihren Reizen als das Freundesduo zum gemütlichen Abend im Buschenschank lädt. Während Franz' Favoritinnen noch durch freundliches Bedienen versuchen sich beim Steirer hervorzutun, ist Sigis Neigung bereits recht klar. Er tanzt fast ausschließlich mit einer und: siehe da - im Laufe des Abends öffnen sich die Beiden füreinander. Das innige Gespräch wird natürlich auch von den anderen bemerkt und bleibt nicht ohne Folgen. Wunderbar finden Bauer Johann und der Herr Papa die drei Damen auf dem Marktstand. Sie sehen nicht nur reizend aus, sondern schlagen sich auch prächtig... anfangs, denn Bauernanwärterin Susi ist plötzlich verschwunden... Während Bauer Roland mit Claudia zu einer Westernreitstunde einlädt, versucht Viktoria sich am Hof nützlich zu machen und so bei dem Niederösterreicher Eindruck zu schinden. In der Backstube kommt es dann, ganz Roland, zum überraschenden Showdown. Vor den Augen der beiden Frauen verziert der gelernte Zuckerbäcker 2 Torten - eine mit der Aufschrift: "Möchte Dich besser kennenlernen", die andere Verzierung beginnt mit denselben Worten... nur wie sieht das Ende aus?
