Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 20Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 20
Bäuerin Julia trifft auf drei ganz spezielle Gäste. Drei Herren wollen Julia unbedingt kennenlernen und mit unterschiedlichen Strategien beeindrucken - ob sie den Ansprüchen der Gutsherrin genügen können? Bei Bauer Hannes bereiten sich indes seine Hofdamen schon auf das intime Gespräch vor, während Hannes sich nur schwer von der gutgelaunten Bauernrunde mit Alleinunterhalter Erwin lösen kann. Der 30-Jährige freut sich aber besonders Jenny wiederzusehen und hat sich auch etwas besonderes überlegt. Bei Roland und Schafzüchter Johann sind die Überraschungen allerdings etwas weniger schön. Rolands Bewerberinnen Viktoria und Claudia haben ein Hühnchen mit dem Zuckerbäcker zu rupfen und haben ihre Differenzen untereinander beigelegt um dem Niederösterreicher einen Streich zu spielen. Rache für Rolands Verhalten. Aber was ist vorgefallen? Die Stunde der Wahrheit hat aber auch für Bauer Johann geschlagen. Im intimen Gespräch ist auch der Opa eingeladen und so haben Susi und Sylvia endlich die Gelegenheit den Beiden richtig die Meinung zu sagen. Im Gespräch mit Katrin kommen dann jede Menge unschöner Details ans Licht. Ob sich die Damen und Herren am Ende wieder vertragen?
