Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 6
Feiern will Michael mit seinen beiden verbliebenen Favoritinnen, auch wenn das zünftige Almfest auch dazu dient, dass Michaels Freundeskreis die zwei kennenlernen und sich seine Meinung bilden kann. Und just die Dame, die laut Freunden und Familie besser zu dem Almwirt passen würde, verkündet Tags darauf ihre Abreise. Während Rocker Hannes eine Dame nach der anderen kennenlernt und Cha Cha Cha-Experte Norbert eine Blondine nach der anderen vom Hof schickt, werden auch Sigis Frauen Irmgard und Angelika nachdenklich. Der Steirer träumt von einer Familie mit Kindern und einer Frau, die ihren Beruf für den Hof und ihn aufgibt. Das sind allerdings Wünsche, die seine beiden Favoritinnen nicht ohne weiteres erfüllen würden und die Stimmung wird zusehends schlechter, bis Sigi eine rettende Idee hat... und seine Hände überall. In der Zwischenzeit führt sein Freund Franz mit jeder seiner Bewerberinnen ein Gespräch unter vier Augen. Schlauer wird der 27-Jährige daraus allerdings nicht, denn alle 3 sind hübsch, alle 3 sind genau nach seinem Geschmack und alle 3 sind in den Winzer verschossen. In seiner Not fragt Franz seinen Freund Sigi um Rat, ob der aber ein Patentrezept auf Lager hat? Bauer Roland könnte das aber auch benötigen, denn auch er weiß nicht so richtig, wie er es anstellen soll um rauszufinden welche Frau am besten zu ihm passt. Also macht das fröhliche Quartett einen Reitausflug. Roland scherzt, dass diejenige, die vom Pferd fällt auf direktem Wege nach Hause geschickt wird. Gesagt, getan! Wie der Teufel will, fällt Debbie wirklich vom Pferd. Zum Glück bleibt sie unverletzt, zumindest äußerlich, denn von nun an fürchtet die junggebliebene 47-Jährige ihre Chancen auf den Niederösterreicher endgültig verspielt zu haben. Roland versucht was er kann um sie zu beruhigen, aber Debbie bricht in Tränen aus als sich die beiden über die anstehende Entscheidung unterhalten und schafft damit etwas, was noch kaum jemandem zuvor gelungen ist: Dem wortgewandten Konditor fehlen die Worte.
