Von der Pole-Position zum Schlusslicht wird Reinhard, der bei Gutsherrin Julia etwas eigenwillig um das Herz der Niederösterreicherin kämpft, während Kärntner Tom die Kinder von Petra kennenlernt. Auch wenn für Tom und die 35-jährige Petra die Woche sich dem Ende zuneigt, eines ist fix: Die beiden werden sich schnellstmöglich wiedersehen. Bergbauer Hans veranstaltet einen - zumindest für seine Favoritinnen - spontanen Wet-T-Shirt-Contest. Ob ihm die zwei das übel nehmen? Währenddessen setzt Waldviertler Markus auf Romantik und hat für Verena und Irene einen Grillabend organisiert, der die Herzen der Damen dahinschmelzen lässt - aber Irene verlässt das Feld frühzeitig und am nächsten Morgen spricht Verena in Rätseln. Was ist zu später Stunde noch geschehen? Bei Thomas spitzt sich die Situation zwischen Melanie, Irmgard und ihm zu. Endlich führt der Oberösterreicher seine Bewerberinnen aus - was die beiden auch milde stimmt und so fasst sich Thomas ein Herz und fordert Melanie zum Tanzen auf. Aber sind die zwei darüber glücklich? Fehlanzeige…Die Musik passt den Mädels nicht. Es dauert nicht lange und Thomas schwingt ohne Melanie und Irmgard das Tanzbein, aber die Enttäuschung sitzt tief und Thomas fällt eine folgenschwere Entscheidung...
