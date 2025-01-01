Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 15
Ja? Nein? Ich weiß es nicht! Während Jungbauer Hans seine drei Besucherinnen in aller Frühe aufweckt um mit ihnen auf die Alm zu fahren und möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen kann bevor er seine Entscheidung treffen muss, begrüßt Gutsherrin Julia ihre Bewerber und stellt fest, dass sich die Spreu sehr schnell vom Weizen trennt. Bei Thomas riecht es nach Arbeit, denn die Mädels helfen beim Stall ausmisten und Schweine füttern. Melanie ist sich jedenfalls nicht zu schade für Stallarbeit. Das zarte Mädchen packt richtig an und zählt fürsorglich die Hühner durch. Aber gegen Abend beschweren sich die beiden Frauen, dass Thomas nie mit ihnen feiern geht, sondern nur Arbeit am Programm steht. Am nächsten Tag offenbart Thomas, was er unter einem spaßigen Tag versteht und präsentiert seinen Herzdamen einen Oldtimerbus mit dem alle drei an die tschechische Grenze zum Wandern fahren. Das weniger Gute: es regnet, es ist kalt und von Wanderungen halten die zwei ohnehin nicht sonderlich viel. Nicht nur die Frauen, auch Thomas wird von Minute zu Minute unentspannter. Ob er bei seiner Entscheidung die falschen Kriterien angewandt hat? Vorsichtig und wohlüberlegt geht Waldviertler Markus seine Entscheidung an und Kärntner Tom überwindet seine "Schöne-Frauen-'Schüchternheit" und wagt den nächsten Schritt bei Petra - und siehe da: Petra macht auch den nächsten Schritt. Tom soll ihre Kinder kennenlernen. Ob Tom die Feuerprobe besteht?
