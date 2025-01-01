Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 13Jetzt kostenlos streamen
Auf 1500 Meter Höhe bei Marko steht die erste Entscheidung bevor und dafür hat sich der wilde Hirte eine besondere Prüfung überlegt, Wettmelken. Wer sich beim Kuhmelken am besten anstellt, darf bei Marko auf dem Berg bleiben! Ausgerechnet Jasmine steht am Ende mit leerem Glas da und ist mehr als verunsichert. Bei Winzerin Steffi nähert sich die Hofwoche dem Ende... Am letzten Tag ist die Stimmung im Buschenschank betrübt, weder Stefan noch Gerald möchten freiwillig nach Hause fahren, aber insgeheim hat Steffi schon ihr Herz verschenkt. Nach der ersten Nacht am Hof von Milchbauer Chistian sind alle wieder gesund und munter. Kandidatin Silke hatte am Abend davor einen Schwäche-Anfall und die fröhliche Truppe musste leider das Feiern vorzeitig beenden. Nun ist Silke wieder auf den Beinen, ihr Hund Nico fühlt sich auch gut und beide können sich einer aufregenden Aktion im Stall anschließen, eine Kuh wird besamt und die Kuh muss vorbereitet werden. Nicht jedermanns Sache... Der liebenswerte Jungbauer Stefan hat bereits Kribbeln im Bauch! Seine Favoritin Nadine möchte er mit der Kutsche abholen und so sofort für sich begeistern. Die 20-Jährige ist schwer beeindruckt. So beeindruckt, dass er glatt die Zeit vergisst. Stefan hat aber noch zwei Damen zu sich eingeladen. Kandidatinnen Marina und Julia - die finden einen leeren Hof vor. Kein perfekter Start.
