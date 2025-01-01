Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 8 Folge 7
Friedlich ist es noch bei unserem Rocker Hannes. Und das, obwohl er seine Begrüßungsgeschenke vertauscht und sich unter seinen Favoritinnen schon nach ein paar Stunden Fronten bilden. An nur noch einer Front muss Almwirt Michael bestehen. Er ist verliebt, ebenso seine Auserwählte, aber ist sie auch die Richtige für eine gemeinsame Zukunft? Seine Familie hätte anfangs eine andere Kandidatin bevorzugt - ob sie überzeugt werden kann? Überzeugungsarbeit will auch Schafzüchter Johann leisten. Es sind die letzten Stunden vor der Ankunft seiner Frauen und Johann steckt noch mitten in den Renovierungsarbeiten des Esszimmers. Aber zum Glück sieht das sein Vater, der nämlich legt größten Wert darauf, dass sein Sohnemann einen guten ersten Eindruck macht und schickt ihn stante pede unter die Dusche. Johann gehorcht, denn im Moment kann er jede Hilfe gebrauchen, ist der 42-Jährige doch nervös wie schon lange nicht mehr. So nervös, dass er im Badezimmer Haargel mit Haarshampoo vertauscht... bleibt zu hoffen, dass die Nervosität bis zur Ankunft seiner Favoritinnen abflaut. Mit gespannten Nerven hat Sigi kein Problem mehr, wie es scheint. Er schläft den Schlaf des Gerechten, während Irmgard und Angelika schon das Mittagessen vorbereiten. Nicht ohne Freude wecken die beiden den Steirer unsanft - schließlich war er es, der bis dato für Langschläfer absolut kein Verständnis aufgebracht hat. Während Franz es endlich über sich bringt und seinen 3 Frauen eröffnet für wen sein Herz schlägt, macht Roland seine Entscheidungsverkündung natürlich zum Ereignis. Er hat 3 Torten vorbereitet und in jede eine Botschaft eingebacken. Süßer kann der Zuckerbäcker es wohl nicht machen, auch wenn für eine Frau die Torte einen bitteren Nachgeschmack hat. Kaum ist das Vierergespann aber zum Trio geworden, werden die Karten neu gemischt. Roland entführt, guter Dinge, seine beiden Damen zu einem Tanzabend mit seiner Lieblingsband, aber schon der erste Tanz löst ein Eifersuchtsdrama aus. Ob der Niederösterreicher dem Herr wird?
